18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
20:45
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
23:00
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
23:00
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
23:00
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
20:00
18 Şubat
Wolves-Arsenal
23:00
18 Şubat
Levante-Villarreal
22:00
18 Şubat
AC Milan-Como
22:45

Çorum FK iki geriye düştüğü maçı kazandı!

Trendyol 1. ligin 26. haftasında Çorum FK, deplasmanda Serik Spor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

18 Şubat 2026 19:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. ligin 26. haftasında Çorum FK, deplasmanda Serik Spor'u mağlup etti.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'unda oynanan maçta Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 49. ve 52. dakikalarda Burak Çoban attı. Serik Spor'un gollerini ise 23. dakikada Jetmir Topalli ve 39. dakikada Cengiz Demir attı.

Bu sonuçla Çorum FK puanını 44'e yükseltirken, Serik Spor 29 puanla düşme hattında kaldı.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir, Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 85 Skvortsov), Castro, Caner Cavlun (Dk. 61 Nwachukwu), Burak Asan, Nalepa (Dk. 84 Adeola), Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 85 Şeref Özcan)

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Burak Çoban), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül (Dk. 84 Attamah), Fredy (Dk. 71 Ahmed Ildız), Thiam, Samudio (Dk. 84 Aleksic), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş

Goller: Dk. 23 Topalli, Dk. 39 Cengiz Demir (Serikspor), Dk. 32 Thiam (Penaltıdan), Dk. 49 ve 52 Burak Çoban (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Erkan Kaş, Dk. 45+5 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK), Dk. 45+5 Burak Asan, Dk. 59 Selim Dilli (Serikspor)




  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
