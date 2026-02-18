17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Teun Koopmeiners: "5 yedik, sonuç belli 3 atmamız lazım!"

Juventuslu Teun Koopmeiners, Galatasaray karşılaşması sonrası görüşlerini dile getirdi.

calendar 18 Şubat 2026 00:11
Haber: Sporx.com
Teun Koopmeiners: '5 yedik, sonuç belli 3 atmamız lazım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus'un Galatasaray'a 5-2 yendildiği maçta İtalyan ekibinin iki golünü atan Teun Koopmeiners açıklamalarda bulundu.

DURUM BELLİ; ÜÇ GOL!"

Maçı değerlendiren Teun Koopmeiners "Bence iyi bir ilk yarı oynadık, iki harika gol attık ama soyunma odasında topa daha fazla sahip olmamız gerektiğini söylemiştik. Ancak ikinci yarının gidişatı iyi değildi. Şimdi soyunma odasında sessiz kalmalıyız, videoları izlemeliyiz ve önümüzde gelecek hafta başka bir maç olduğunu bilmeliyiz. Kırmızı kart gördüğümüzde sahada daha akıllıca ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz; beş gol yiyemeyiz. Videoları izlemeli, daha iyisini yapmalı ve üç gol atmalıyız; bu basit, en az üç gol." dedi.

"İKİ ATTIK, ŞİMDİ ÜÇ ATMALIYIZ!"

Sözlerine devam eden Teun Koopmeiners "Daha önce de söylediğim gibi Luciano Spalletti ile kendimi iyi hissediyorum. İlk yarıdan sonra attığımız iki golün önemli olduğunu düşünüyorum çünkü 1-0 gerideydik. Ama ikinci yarıya baktığınızda bu hiçbir şey ifade etmiyor, bu yüzden mutlu olamam. İki gol attık ama Torino'ya karşı en az üç gol atmalıyız." ifadelerini kullandı.

"5 YEDİKTEN SONRA 2 GOL ATMANIN ANLAMI YOK"

Orta sahada oynaması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu "Bu pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Gollerle önemli olabileceğimi düşünüyorum. Orada oynadığımda, kesinlikle goller konusunda daha iyi olmam ve takıma yardım etmem gerektiğini kendi kendime söyledim. Bugün de ilk yarıda bunu yaptım ama ikinci yarıda ben de daha iyi olmalıydım, çünkü beş gol yediğinizde attığınız iki golün hiçbir anlamı kalmıyor." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.