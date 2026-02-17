17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-028'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Mesut Bakkal: ''Hikayeyi tamamlayacağız''

Amed'in yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, yeni döneminin ilk gününde hedeflerini açıkladı.

calendar 17 Şubat 2026 17:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mesut Bakkal: ''Hikayeyi tamamlayacağız''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörlüğüne getirilen Mesut Bakkal, hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakkal, Amedspor'u hak ettiği Süper Lige taşımak istediğiini ifade etti.

Hedefleri doğrultusunda çalışacaklarını anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim. Bu camiayla birlikte büyük bir başarıya imza atarak Amedspor'u 1. Lig'e taşımanın gururunu hep birlikte yaşadık. Bugün yeniden buradayım, aynı inançla, aynı kararlılıkla ve daha büyük hedefler için. Bugün yeniden burada olmaktan, yarım kalan hikayemizi tamamlamak için bu onurlu görevi üstlenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz nettir, Amedspor'u hak ettiği Süper Lig seviyesine taşımak. Bunun için çok çalışacağız, inanacağız ve son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.Bu yolda en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarlarımız olacaktır. Tribünde, sahada, şehrin her köşesinde göstereceğiniz destekle bu hedefe birlikte ulaşacağız. Yarım kalan hikayeyi hep birlikte tamamlayacağız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.