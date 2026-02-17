17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Kenan Koçak: '' Hatayspor'u tebrik ederim''

Kenan Koçak, 2-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Şubat 2026 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta müsabakasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, "Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık. Hatayspor'u özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ederim." dedi.

Koçak, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatayspor'un zor süreçten geçtiğini söyledi.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Koçak, "Takımı tebrik ediyorum. Bu denli zor maçtan galibiyetle ayrıldık, 3 puan aldık. Önümüzdeki maçlara daha da konsantre olacağız. Hatayspor'u özverili çalışmasından dolayı yürekten tebrik ederim." diye konuştu.

Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan ise sahaya genç takımla çıktıklarını anlattı.

Gelecek sezona hazırlandıklarını belirten Sayılğan, şunları kaydetti:

"Oyuncular eminim gelişe gelişe, oynaya oynaya daha farklı bir tavır alacaklar. Önümüzdeki sezon bu takımın çok daha farklı yerlerde oynayabilme şansı var. Basit goller yiyoruz ama bunlar zamanla değişecek, gelişecek ve hedeflediğimiz noktada olacağız. Bu skorların bizim açımızdan hiçbir sakıncası yok, skorlara bakmıyoruz. Oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sinyalleri de oyunculardan, çocuklardan alıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
