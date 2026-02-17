17 Şubat
Bukayo Saka'dan rekor sözleşme!

Premier Lig devi Arsenal, Bukoyo Saka'nın sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya vardı.

calendar 17 Şubat 2026 19:05 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Premier Lig'in lideri Arsenal'de iç transfer çalışmaları sürüyor.

BBC Sport'un haberine göre Arsenal, kanat oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı.

İddiaya göre; Londra ekibi 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.

Ayrıca BBC'nin haberine göre Bukayo Saka, haftada 300.000 sterlinden fazla kazanması bekleniyor. Bu da onu takımın en çok kazanan ismi yapacak.

Genç kanat oyuncusu, bu sezon Kuzey Londra ekibi ile 33 maçta 7 gol 7 asistle oynuyor.

