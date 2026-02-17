17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-023'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Bayern Münih'ten ayrılık iddialarına yanıt: Harry Kane

Bayern Münih'te Harry Kane'in geleceğiyle ilgili iddialar gündemi meşgul etmeye devam ederken, kulübün onursal başkanı Uli Hoeness konuya açıklık getirdi.

calendar 17 Şubat 2026 17:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane'in geleceğiyle ilgili çıkan ayrılık iddialarına net bir yanıt verdi. Kulübün onursal başkanı Uli Hoeness, İngiliz forvetin sözleşme durumuna açıklık getirdi.

60-70 MİLYON EURO'LUK MADDE VARDI 

Alman basınında yer alan haberlere göre Kane'in 2027'ye kadar süren sözleşmesinde, 60 ila 70 milyon Euro arasında değişen bir serbest kalma maddesi bulunuyordu. Ancak bu maddenin hangi tarihe kadar geçerli olduğu konusunda farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Hoeness, Bild'e yaptığı açıklamada tartışmalara son noktayı koydu:

"2026 yazı için geçerli olan çıkış maddesi artık sona erdi ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Şu anda herhangi bir baskı altında değiliz."

Bayern cephesi, Kane'in sözleşmesini 2028 hatta 2029'a kadar uzatma ihtimalini değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 35 maça çıkan Kane, 41 gol 5 asistlik performans sergiledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
