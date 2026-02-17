17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-251'
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Hücum makinesi Fenerbahçe

İngiliz basını, Nottingham Forest'ın rakibi Fenerbahçe'nin hücum gücüne dikkat çekti.

calendar 17 Şubat 2026 14:09
Hücum makinesi Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Nottingham Forest'ın oynayacağı maç öncesi İngiliz basını Sarı-Lacivertli ekibe mercek tuttu.

Kanarya'nın dayanıklı bir takım olduğu ve hücum gücunun çok kuvvetli olduğu ifade edildi.

Onefootball'daki analiz şöyle: "Kerem, Asensio ve Talisca iç içe geçmiş bir hücum makinesi gibi. Yoğun bir oyun oynuyorlar ve dayanıklılık seviyesi hayli yüksek. Trabzon maçında gösterdikleri hücum performansı yeni değil. F.Bahçe hücumda bir hiyerarşiden faydalanıyor ve bunu Tedesco oluşturdu. Oyun sırasında Kerem, Talisca ve Asensio birbirlerine çok yaklaşıyor. Bu güzel bir oyun yapısı ve farklı bir bakış açısı da barındırıyor. Özellikle Kerem, tempo ve dinamizmi ortaya çıkarıyor. F.Bahçe, kalabalık orta saha anlayışıyla da oynayabiliyor."

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.