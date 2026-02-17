17 Şubat
İsviçreli spikerden canlı yayında İsrailli sporcuya "soykırım" tepkisi

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımından Adam Edelman'ın sosyal medya paylaşımlarını gündeme taşıyarak Gazze'deki savaşla ilgili "soykırım" tartışmalarına dikkat çekti.

calendar 17 Şubat 2026 15:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsviçreli spikerden canlı yayında İsrailli sporcuya 'soykırım' tepkisi
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu canlı yayında ifşa etti.
 
İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.
 
Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.
 
Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Herhangi bir savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını" belirttiğini ancak bu kuralın sadece Rusya'ya uygulandığını aktararak İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.
 
İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Renna, Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych'in oyunlarda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kask takmasının bile yasaklandığını hatırlattı.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.