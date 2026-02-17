16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-290'
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Arbeloa'dan Jose Mourinho'ya yanıt: "Bu bir intikam değil"

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak kritik mücadele öncesi konuştu.

calendar 17 Şubat 2026 00:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

"ÇOK REKABETÇİ VE ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Arbeloa, rakiplerini överken temkinli konuştu:

"Öncelikle bireysel yetenekleri yüksek bir Benfica bekliyoruz. Üç hafta önceki maçtaki mentalitelerine benzer bir anlayışla sahada olacaklar. Oyunun temposunu ve mücadele gücünü belirleyen bir liderleri var. Zor ve çok rekabetçi bir karşılaşma olacak. Buna hazır olmalıyız."

"BU BİR İNTİKAM DEĞİL"

Jose Mourinho'nun "yaralı Real Madrid" yorumunun hatırlatılması üzerine Arbeloa, duygusal bir motivasyonun söz konusu olmadığını vurguladı:

"Hayır, hayır, hayır. Biz her zaman kazanmayı düşünürüz. Amacımız sadece Benfica'yı elemek değil, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu bir intikam meselesi değil, bir hedef meselesi."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
