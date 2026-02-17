Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
"ÇOK REKABETÇİ VE ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Arbeloa, rakiplerini överken temkinli konuştu:
"Öncelikle bireysel yetenekleri yüksek bir Benfica bekliyoruz. Üç hafta önceki maçtaki mentalitelerine benzer bir anlayışla sahada olacaklar. Oyunun temposunu ve mücadele gücünü belirleyen bir liderleri var. Zor ve çok rekabetçi bir karşılaşma olacak. Buna hazır olmalıyız."
"BU BİR İNTİKAM DEĞİL"
Jose Mourinho'nun "yaralı Real Madrid" yorumunun hatırlatılması üzerine Arbeloa, duygusal bir motivasyonun söz konusu olmadığını vurguladı:
"Hayır, hayır, hayır. Biz her zaman kazanmayı düşünürüz. Amacımız sadece Benfica'yı elemek değil, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu bir intikam meselesi değil, bir hedef meselesi."
Arbeloa'dan Jose Mourinho'ya yanıt: "Bu bir intikam değil"
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak kritik mücadele öncesi konuştu.
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanacak kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
