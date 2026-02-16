Kasımpaşa'da kötü seri sona erdi! Galibiyet yeni transferlerle geldi

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2 kazandı.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, devre arasında kadroya katılan isimlerden geldi. 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci fileleri havalandırdı.







Fatih Karagümrük'ün gollerini ise dakika 80'de Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore attı.



Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Claudio Winck, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.



Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.



Gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek; Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





14. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan vuruşunda kaleci Grbic'in çeldiği top, Mortadha'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun kayarak şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mortadha, ceza sahasın dışındaki Kerem Demirbay'a pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sert plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Benedyczak'a kazandırdı. Bu futbolcunun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.



62. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kazanılar serbest vuruşta İrfan Can Kahveci, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.



71. dakikada fark 3'e çıktı. Sol kanatta topla buluşan Benedyczak'ın pasında soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, Biracshi'den sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden plase vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.



80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Larsson'un pasında soldan ceza sahasına giren Mladenovic, çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.



90+2. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Verde'nin arka direğe ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Traore'nin çaprazdan sert şutunda top uzak köşeye gitti: 3-2.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Mortadha, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Gueye), Kerem Demirbay (Dk. 76 Cafu), Benedyczak (Dk. 87 Allenivah), Cenk Tosun (Dk. 76 Diabate)



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 67 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Shavy (Dk. 67 Verde), Larsson, Barış Kalaycı (Dk. 80 Traore), Serginho (dk. 67 Tiago Çukur)



Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 62 Cenk Tosun, Dk. 71 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Dk. 80 Mladenovic, Dk. 90+2 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Becao, Dk. 89 Gueye, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Kasımpaşa), Dk. 60 Kravenitter, Dk. 81 Larsson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)



