Beşiktaş'ta sakatlık: El Bilal Toure

Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i mağlup ettiği maçın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen El Bilal Toure'nin sağlık durumu belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir.
El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Öte yandan Toure'nin, en az 1 ay sahalardan uzak kalmasının bekledindiği ve bu süreçte Göztepe, Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etmişti.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11'de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edememişti.
24 yaşındaki oyuncu mücadelenin 34. dakikasında yerini Milot Rashica'ya bırakmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Malili futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
