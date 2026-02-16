16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Fenerbahçe'de yıldızlar kariyer sezonunu yaşıyor

Fenerbahçe'de sadece teknik direktör Domenico Tedesco değil futbolcular da ortaya koydukları performansla kariyerlerinin zirvesini yaşıyor.

calendar 16 Şubat 2026 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de yıldızlar kariyer sezonunu yaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran ve Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular, rekorları paramparça ediyor. Yıldız futbolcular, kariyer sezonunu yaşıyor.

İşte detaylar:

ASENSIO; Trabzon deplasmanında 1 gol-1 asistle yıldızlaştı. Bu sezon tabelaya 12 gol-9 asist yazdıran Matador, toplamda 21 gole etki etti ve 2022- 23'te Real Madrid'teki 20 gollük katkısını geçerek kariyer rekorunu kırdı.

TALISCA; duble yaptığı Erzurum kupa maçı ve ligdeki Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzon'u da boş geçmedi. Bu sezon ağları 21 kez sarstı ve Türkiye kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. Sambacı, 2017-18'de Beşiktaş'ta 20 gol atmıştı.

EDERSON; 2.3'lük kurtarış değeriyle kariyer rekoruna imza attı. 32 yaşındaki kalecinin en iyi karnesi Manchester City'de 2.1'di.

İSMAİL; bu sezon küllerinden doğdu. F.Bahçe kariyerinde ilk kez ligde hem gol (2) hem de asist (2) katkısı verdiği sezonu yaşıyor.

ELİT LİSTEDE

Asensio, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasına adını yazdırdı. İspanyol yıldız, Michael Olise (10 gol, 16 asist), Luis Diaz (13 gol, 10 asist) ve Lamine Yamal (10 gol, 8 asist) gibi isimlerle aynı listede yer aldı.
Asensio, 1.5 yıl ayrı kaldığı İspanya Milli Takımı'na dönmeye de çok yaklaştı. 30 yaşındaki oyuncu son kez Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. Kendisini yakından takip eden milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'den çağrı bekliyor.

FUTBOL DEĞİL SPOR KULÜBÜ

F.Bahçe 3 farklı branşta kadın ve erkek tüm maçlarını kazandı. Erkek basketbolda Türk Telekom'u 88-76 devirirken kadın baskette de Melikgazi Kayseri'yi 118-76 yendi. F.Bahçe Beko Avrupa Ligi'nde son saniye basketiyle Panathinaikos'u 85-83 devirdi. Ligde Telekom'u yendi. Kadın futbolda Hakkarigücü 2-0 mağlup edildi. Kadın voleybolda İlbank'ı set vermeden 3-0 yedi. Erkek voleybolda G.Saray derbisini 3-0 kazandı. Futbol erkeklerde Trabzon deplasmanından 3-2'lik sonuçla dönüldü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.