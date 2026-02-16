Fenerbahçe'de yıldızlar kariyer sezonunu yaşıyor

Trabzonspor'a bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattıran ve Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular, rekorları paramparça ediyor. Yıldız futbolcular, kariyer sezonunu yaşıyor.
İşte detaylar:
ASENSIO; Trabzon deplasmanında 1 gol-1 asistle yıldızlaştı. Bu sezon tabelaya 12 gol-9 asist yazdıran Matador, toplamda 21 gole etki etti ve 2022- 23'te Real Madrid'teki 20 gollük katkısını geçerek kariyer rekorunu kırdı.
TALISCA; duble yaptığı Erzurum kupa maçı ve ligdeki Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzon'u da boş geçmedi. Bu sezon ağları 21 kez sarstı ve Türkiye kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. Sambacı, 2017-18'de Beşiktaş'ta 20 gol atmıştı.
EDERSON; 2.3'lük kurtarış değeriyle kariyer rekoruna imza attı. 32 yaşındaki kalecinin en iyi karnesi Manchester City'de 2.1'di.
İSMAİL; bu sezon küllerinden doğdu. F.Bahçe kariyerinde ilk kez ligde hem gol (2) hem de asist (2) katkısı verdiği sezonu yaşıyor.
ELİT LİSTEDE
Asensio, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasına adını yazdırdı. İspanyol yıldız, Michael Olise (10 gol, 16 asist), Luis Diaz (13 gol, 10 asist) ve Lamine Yamal (10 gol, 8 asist) gibi isimlerle aynı listede yer aldı.
Asensio, 1.5 yıl ayrı kaldığı İspanya Milli Takımı'na dönmeye de çok yaklaştı. 30 yaşındaki oyuncu son kez Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. Kendisini yakından takip eden milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'den çağrı bekliyor.
FUTBOL DEĞİL SPOR KULÜBÜ
F.Bahçe 3 farklı branşta kadın ve erkek tüm maçlarını kazandı. Erkek basketbolda Türk Telekom'u 88-76 devirirken kadın baskette de Melikgazi Kayseri'yi 118-76 yendi. F.Bahçe Beko Avrupa Ligi'nde son saniye basketiyle Panathinaikos'u 85-83 devirdi. Ligde Telekom'u yendi. Kadın futbolda Hakkarigücü 2-0 mağlup edildi. Kadın voleybolda İlbank'ı set vermeden 3-0 yedi. Erkek voleybolda G.Saray derbisini 3-0 kazandı. Futbol erkeklerde Trabzon deplasmanından 3-2'lik sonuçla dönüldü.
İşte detaylar:
ASENSIO; Trabzon deplasmanında 1 gol-1 asistle yıldızlaştı. Bu sezon tabelaya 12 gol-9 asist yazdıran Matador, toplamda 21 gole etki etti ve 2022- 23'te Real Madrid'teki 20 gollük katkısını geçerek kariyer rekorunu kırdı.
TALISCA; duble yaptığı Erzurum kupa maçı ve ligdeki Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzon'u da boş geçmedi. Bu sezon ağları 21 kez sarstı ve Türkiye kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı. Sambacı, 2017-18'de Beşiktaş'ta 20 gol atmıştı.
EDERSON; 2.3'lük kurtarış değeriyle kariyer rekoruna imza attı. 32 yaşındaki kalecinin en iyi karnesi Manchester City'de 2.1'di.
İSMAİL; bu sezon küllerinden doğdu. F.Bahçe kariyerinde ilk kez ligde hem gol (2) hem de asist (2) katkısı verdiği sezonu yaşıyor.
ELİT LİSTEDE
Asensio, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasına adını yazdırdı. İspanyol yıldız, Michael Olise (10 gol, 16 asist), Luis Diaz (13 gol, 10 asist) ve Lamine Yamal (10 gol, 8 asist) gibi isimlerle aynı listede yer aldı.
Asensio, 1.5 yıl ayrı kaldığı İspanya Milli Takımı'na dönmeye de çok yaklaştı. 30 yaşındaki oyuncu son kez Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. Kendisini yakından takip eden milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'den çağrı bekliyor.
FUTBOL DEĞİL SPOR KULÜBÜ
F.Bahçe 3 farklı branşta kadın ve erkek tüm maçlarını kazandı. Erkek basketbolda Türk Telekom'u 88-76 devirirken kadın baskette de Melikgazi Kayseri'yi 118-76 yendi. F.Bahçe Beko Avrupa Ligi'nde son saniye basketiyle Panathinaikos'u 85-83 devirdi. Ligde Telekom'u yendi. Kadın futbolda Hakkarigücü 2-0 mağlup edildi. Kadın voleybolda İlbank'ı set vermeden 3-0 yedi. Erkek voleybolda G.Saray derbisini 3-0 kazandı. Futbol erkeklerde Trabzon deplasmanından 3-2'lik sonuçla dönüldü.