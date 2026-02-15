15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-075'
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-282'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
0-265'
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın sorusuna cevap!

Nuri Şahin, Başakşehir'ın Beşiktaş karşısında 3-2 kaybettiği maç sonrası üzgün olduğunu belirtti ve açıklamaların motivasyonunu etkilemediğini söyledi.

calendar 15 Şubat 2026 23:23 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 23:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
 
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Açıklamalar beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim." diye cevap verdi.
 
Deneyimli teknik adam kendisine sorulan "Geçmişte Sergen Hoca ile aranızda söylemler vardı. Yaşananlar bu maç öncesi sizi ekstra motive etti mi?" sorusuna ise şöyle yanıt veri: 
 
"Size çok açık konuşacağım. Ben Türk futbolunun güzelliği için uğraşıyorum. Takımım iyi olsun diye uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. %1 bile motive etmedi beni. Ben tamamen Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı hazırlık yaptım. Ben futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türk futbolunu ve Türkiye Ligi'ni konuşsun istiyorum. Başakşehir başarılı olsun diye sabah akşam çalışıyorum."
 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
