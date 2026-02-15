15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
1-150'
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
0-153'
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-043'
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
1-284'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabının ilk haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 40-26 yendi.

calendar 15 Şubat 2026 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Odunpazarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 22-10 önde tamamladı.

Odunpazarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 22-10 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de etkili performansını sürdüren Eskişehir ekibi, salondan 40-26 galip ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 10 8 4 38 28 38
6 Başakşehir 22 9 7 6 37 23 34
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
