15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
1-059'
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
0-075'
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-265'
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenecek 2026 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na 12 sporcu ile katılacak ve 21 Şubat'ta bireysel madalya mücadelesiyle şampiyonayı tamamlayacak.

calendar 15 Şubat 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 2026 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yarın malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde yapılacak.

Türkiye, şampiyonaya 21 yaş altı kategorisinde 6'şar erkek ve kadın sporcuyla katılacak.

Eleme müsabakalarının 17 Şubat'ta başlayacağı organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:

Erkekler 21 yaş altı klasik yay: Hüseyin Kakaşçı, Toprak Türker, Muhammet Musab Gülay

Kadınlar 21 yaş altı klasik yay: Canse Duru Tarakçı, Naile İremsu Çevak, Diana Otçu

Erkekler 21 yaş altı makaralı yay: Yağız Sezgin, Kerem Özkan, Burak Bekir Arslan

Kadınlar 21 yaş altı makaralı yay: Begüm Yuva, Defne Çakmak

Kadınlar 21 yaş altı yalın yay: Dilara Ecem Deniz

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 21 Şubat Cumartesi günü bireysel madalya müsabakalarıyla sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 19 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 36 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
