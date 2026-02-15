15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
14:30
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
14:15
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
14:30
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı öncesinde net mesaj!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Artık puan kaybı istemiyorum" mesajı verdi.

calendar 15 Şubat 2026 11:00
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta artık puan kaybına hiç tahammül kalmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün oynanacak Başakşehir FK maçı öncesinde oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

"BEN SİZE GÜVENİYORUM"

Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine, "Ben size güveniyorum. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Zamanla birbirimize alışacağız, birbirinize alışacaksınız. lyi yolda ilerleyeceğiz" dediği ifade edildi. belirtildi.

Siyah-Beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının ardından Göztepe ve Koca lispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı teknik heyetin planı, bu üç mücadeleden de galibiyetle ayrılarak moralli bir şekilde derbiye çıkmak.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
