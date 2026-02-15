Beşiktaş'ta artık puan kaybına hiç tahammül kalmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün oynanacak Başakşehir FK maçı öncesinde oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
"BEN SİZE GÜVENİYORUM"
Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine, "Ben size güveniyorum. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Zamanla birbirimize alışacağız, birbirinize alışacaksınız. lyi yolda ilerleyeceğiz" dediği ifade edildi. belirtildi.
Siyah-Beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının ardından Göztepe ve Koca lispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı teknik heyetin planı, bu üç mücadeleden de galibiyetle ayrılarak moralli bir şekilde derbiye çıkmak.
Sergen Yalçın'dan Başakşehir maçı öncesinde net mesaj!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Artık puan kaybı istemiyorum" mesajı verdi.
