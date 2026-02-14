Domenico Tedesco tarihi rekorun eşiğinde!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta tarihi rekoru egale etti.



Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Domenico Tedesco, kulüp tarihinde göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilgi almayan çalıştırıcı olan Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.



19 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alan Tedesco, Oscar Hold'un Ekim 1964 - Şubat 1965 arasındaki 19 maçlık namağlup serisine de ortak oldu.



Kasımpaşa maçında yenilgi yaşamaması durumunda Tedesco, rekorun tek sahibi olacak.



