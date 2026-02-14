14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
3-1DA

Domenico Tedesco tarihi rekorun eşiğinde!

Fenerbahçe'de ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan teknik direktör Domenico Tedesco, Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.

calendar 14 Şubat 2026 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paylaş:

Paylaş:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta tarihi rekoru egale etti.

Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı ilk 19 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Domenico Tedesco, kulüp tarihinde göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilgi almayan çalıştırıcı olan Oscar Hold'un rekoruna ortak oldu.

19 maçta 13 galibiyet ve 6 beraberlik alan Tedesco, Oscar Hold'un Ekim 1964 - Şubat 1965 arasındaki 19 maçlık namağlup serisine de ortak oldu.

Kasımpaşa maçında yenilgi yaşamaması durumunda Tedesco, rekorun tek sahibi olacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
