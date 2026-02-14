14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-2DA
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
0-029'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
1-031'
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Talisca forvet oldu, yine boş geçmedi

Duran ve En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Talisca, forvet çıktığı 2. maçta da ağları havalandırmayı başardı.

calendar 14 Şubat 2026 20:24 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 20:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca forvet oldu, yine boş geçmedi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor ağlarını havalandırdı.

Talica, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan sert bir vuruşla Onana'yı 15. dakikada mağlup etmeyi başardı.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkisine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Anderson Talisca, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon gol sayısını 35 maçta 21'e çıkarmayı başardı. Brezilyalı yıldız, ayrıca 4 de asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 14 8 0 50 20 50
3 Trabzonspor 22 13 7 2 43 25 46
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
