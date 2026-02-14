Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor ağlarını havalandırdı.
Talica, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan sert bir vuruşla Onana'yı 15. dakikada mağlup etmeyi başardı.
Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkisine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Anderson Talisca, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon gol sayısını 35 maçta 21'e çıkarmayı başardı. Brezilyalı yıldız, ayrıca 4 de asist yaptı.
