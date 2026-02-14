14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-2DA
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
0-025'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
1-027'
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-390'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Beşiktaş Gain'den Bursaspor'a 27 sayı fark!

Beşiktaş Gain, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 88-61'lik skorla geçti.

calendar 14 Şubat 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 20:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Beşiktaş Gain, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 61-88 mağlup etti.

Beşiktaş Gain'de en skorer isim 15 sayıyla Yiğit Arslan olurken, Siyah-Beyazlılar bu skorla ligde 20. maçta 17. galibiyetini aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi

Bursaspor Basketbol: Childress 7, Parsons 6, Yavuz Gültekin 5, Konontsuk 12, Nnoko 11, Tevfik Akdemir, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 5, Crawford 4, Yesukan Onar 2, King 9

Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Yiğit Arslan 15, Lemar 2, Anthony Brown 8, Zizic 7, Kagamate 13, Berk Uğurlu 11, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 14, Vitto Brown 8

1. Periyot: 15-25

Devre: 26-43

3. Periyot: 41-68

 Reklam 
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 14 8 0 50 20 50
3 Trabzonspor 22 13 7 2 43 25 46
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
