Beşiktaş Gain'den Bursaspor'a 27 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta Beşiktaş Gain, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 61-88 mağlup etti.
Beşiktaş Gain'de en skorer isim 15 sayıyla Yiğit Arslan olurken, Siyah-Beyazlılar bu skorla ligde 20. maçta 17. galibiyetini aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi
Bursaspor Basketbol: Childress 7, Parsons 6, Yavuz Gültekin 5, Konontsuk 12, Nnoko 11, Tevfik Akdemir, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 5, Crawford 4, Yesukan Onar 2, King 9
Beşiktaş GAİN: Dotson 10, Yiğit Arslan 15, Lemar 2, Anthony Brown 8, Zizic 7, Kagamate 13, Berk Uğurlu 11, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 14, Vitto Brown 8
1. Periyot: 15-25
Devre: 26-43
3. Periyot: 41-68