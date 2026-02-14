14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-190'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Trabzonspor'da ceza sahasının tek hakimi: Paul Onuachu

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, son 4 maçta attığı 5 golle formunu zirveye taşıdı ve ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti.

calendar 14 Şubat 2026 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ceza sahasının tek hakimi: Paul Onuachu
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürmeye devam ediyor.

Orta alanda kaptığı top sonrası sol kanattan hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'tan pası alan Mathias Lovik çaprazdan ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde, Jayden Oosterwolde'nin yanında iyi yükselen Paul Onuachu, yere doğru sert bir kafa vuruşu yaptı ve seken top, uzak direğin yanından ağlarla buluştu.

Son haftalarda form grafiğini zirveye taşıyan tecrübeli santrfor, son 4 maçta attığı 5 golle takımının hücum yükünü sırtladı. Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya yükselten Onuachu, özellikle ceza sahası içindeki etkinliğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
