Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'deki etkileyici performansını sürdürmeye devam ediyor.
Orta alanda kaptığı top sonrası sol kanattan hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'tan pası alan Mathias Lovik çaprazdan ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde, Jayden Oosterwolde'nin yanında iyi yükselen Paul Onuachu, yere doğru sert bir kafa vuruşu yaptı ve seken top, uzak direğin yanından ağlarla buluştu.
Son haftalarda form grafiğini zirveye taşıyan tecrübeli santrfor, son 4 maçta attığı 5 golle takımının hücum yükünü sırtladı. Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya yükselten Onuachu, özellikle ceza sahası içindeki etkinliğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi.
Trabzonspor'da ceza sahasının tek hakimi: Paul Onuachu
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, son 4 maçta attığı 5 golle formunu zirveye taşıdı ve ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti.
