Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.
"İNŞALLAH SONU GÜZEL OLUR"
Galibiyeti değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur." dedi.
"SON DAKİKALARDA AYAKTAYDIK!"
Maçın son bölümü ile ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.
