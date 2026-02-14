Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma öncesi atmosferden memnun olduğunu belirten Tekke, "Çok güzel bir ambiyans. Tribünler çok şükür dolu. Galip gelmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynadığımız maçların değerinin farkındayız. Çok zor maç" dedi.
"FENERBAHÇE HER MAÇA FARKLI HAZIRLANIYOR"
Rakibin teknik kapasitesine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Her maça farklı hazırlanan bir hocası var Fenerbahçe'nin. Zor bir maç olacak. Biz her şeyle beraber son haftalarda verdiğimiz duyguyu vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİRAZ BEKLEYECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR"
Maçın taktik detaylarına da değinen Tekke, sarı-lacivertlilerin oyun planına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Biz maç maç gidiyoruz. Bu ligin son maçı değil. Daha çok maç var. Kazandığımız takdirde, bunu arzu ediyoruz, takibe devam etmiş olacağız. Ancak herhangi bir olumsuzlukta, futbolun içerisinde bu var. Bu tip maçları anlar belirler. Tüm detaylarıyla beraber yapabileceğimiz, hazırlanabileceğimiz tüm şekillere hazırlandık."
"Top bizdeyken 2-3 şekil, top rakipteyken durumlar… Sürpriz bir şey yok fakat bugün performanslar çok çok önemli. Özel dikkat etmemiz gereken şeyler var. Biraz sanki bekleyecekmiş gibi görünüyor Fenerbahçe, hızlı hücumlar ve duran toplarla gelecekler. Biz de aynı şekilde."
"MERKEZDEN TOP KAYBETMEMELİYİZ"
Takımın psikolojik durumuna da değinen Tekke, "Gayet sakiniz ve öyle olmak zorundayız. Özgüvenimiz yerinde. Genç oyuncularımız var, hata yapabilirler. Merkezden top kaybetmemeye dikkat etmeliyiz. Hafta içi olabilecek her şeye çalıştık. Taktik, oyun içinde konumlanmalar, oyunun şekli değişebilir. Ondan daha önemlisi verdiğimiz duygu" şeklinde konuştu.
Fatih Tekke: "Bu maçın değerinin herkes farkında"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|14
|8
|0
|50
|20
|50
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|7
|2
|43
|25
|46
|4
|Göztepe
|21
|11
|7
|3
|27
|12
|40
|5
|Beşiktaş
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|6
|Başakşehir
|21
|9
|6
|6
|36
|22
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Gaziantep FK
|21
|7
|7
|7
|29
|35
|28
|9
|Kocaelispor
|21
|7
|6
|8
|18
|22
|27
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|21
|2
|9
|10
|17
|43
|15
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12