14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-2DA
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
0-027'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
1-029'
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Fatih Tekke: "Bu maçın değerinin herkes farkında"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

calendar 14 Şubat 2026 19:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşma öncesi atmosferden memnun olduğunu belirten Tekke, "Çok güzel bir ambiyans. Tribünler çok şükür dolu. Galip gelmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynadığımız maçların değerinin farkındayız. Çok zor maç" dedi.

"FENERBAHÇE HER MAÇA FARKLI HAZIRLANIYOR"

Rakibin teknik kapasitesine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Her maça farklı hazırlanan bir hocası var Fenerbahçe'nin. Zor bir maç olacak. Biz her şeyle beraber son haftalarda verdiğimiz duyguyu vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ BEKLEYECEKMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR" 

Maçın taktik detaylarına da değinen Tekke, sarı-lacivertlilerin oyun planına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Biz maç maç gidiyoruz. Bu ligin son maçı değil. Daha çok maç var. Kazandığımız takdirde, bunu arzu ediyoruz, takibe devam etmiş olacağız. Ancak herhangi bir olumsuzlukta, futbolun içerisinde bu var. Bu tip maçları anlar belirler. Tüm detaylarıyla beraber yapabileceğimiz, hazırlanabileceğimiz tüm şekillere hazırlandık."

"Top bizdeyken 2-3 şekil, top rakipteyken durumlar… Sürpriz bir şey yok fakat bugün performanslar çok çok önemli. Özel dikkat etmemiz gereken şeyler var. Biraz sanki bekleyecekmiş gibi görünüyor Fenerbahçe, hızlı hücumlar ve duran toplarla gelecekler. Biz de aynı şekilde."

"MERKEZDEN TOP KAYBETMEMELİYİZ"

Takımın psikolojik durumuna da değinen Tekke, "Gayet sakiniz ve öyle olmak zorundayız. Özgüvenimiz yerinde. Genç oyuncularımız var, hata yapabilirler. Merkezden top kaybetmemeye dikkat etmeliyiz. Hafta içi olabilecek her şeye çalıştık. Taktik, oyun içinde konumlanmalar, oyunun şekli değişebilir. Ondan daha önemlisi verdiğimiz duygu" şeklinde konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 14 8 0 50 20 50
3 Trabzonspor 22 13 7 2 43 25 46
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
