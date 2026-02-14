Cristiano Ronaldo için emeklilik yanıtı

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.



Ronaldo için gelen emeklilik sorusuna cevap veren Roberto Martinez, "Elimizde istatistikler var. Onu fiziksel olarak düşüşte olan bir oyuncu olarak analiz ederseniz, durumun böyle olmadığını görürsünüz. Fiziksel özellikleri, oynamaya devam edebileceğini gösteriyor." dedi.



"KENDİSİ KARAR VERECEK"



Cristiano Ronaldo ile ilgili sözlerine devam eden Roberto Martinez, "Bence bu daha çok, ne zaman doğru zaman olduğunu hissettiği ile ilgili bir soru. Bence kendisi kendine karşı çok eleştirel bir futbolcu. Takıma yardımcı olamayacağını gördüğünde, ne zaman emekli olacağına kendisi karar verecek." sözlerini sarf etti.



Cristiano Ronaldo ile çalışmanın çok kolay olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik adam, "Milli takımda son 30 maçında 25 gol atan bir futbolcu. Geçmişte yaptıklarından dolayı değil, şu anda yaptıklarından dolayı oynuyor." diye konuştu.



BU SEZON PERFORMANSI



Al Nassr forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 41 yaşındaki Ronaldo, 18 gol attı ve 3 asist yaptı.



