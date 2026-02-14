14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-025'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-124'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-026'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-026'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-289'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Cristiano Ronaldo için emeklilik yanıtı

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, öğrencisi Cristiano Ronaldo için gelen emeklilik sorusuna cevap verdi.

calendar 14 Şubat 2026 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Ronaldo için gelen emeklilik sorusuna cevap veren Roberto Martinez, "Elimizde istatistikler var. Onu fiziksel olarak düşüşte olan bir oyuncu olarak analiz ederseniz, durumun böyle olmadığını görürsünüz. Fiziksel özellikleri, oynamaya devam edebileceğini gösteriyor." dedi.

"KENDİSİ KARAR VERECEK"

Cristiano Ronaldo ile ilgili sözlerine devam eden Roberto Martinez, "Bence bu daha çok, ne zaman doğru zaman olduğunu hissettiği ile ilgili bir soru. Bence kendisi kendine karşı çok eleştirel bir futbolcu. Takıma yardımcı olamayacağını gördüğünde, ne zaman emekli olacağına kendisi karar verecek." sözlerini sarf etti.

Cristiano Ronaldo ile çalışmanın çok kolay olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik adam, "Milli takımda son 30 maçında 25 gol atan bir futbolcu. Geçmişte yaptıklarından dolayı değil, şu anda yaptıklarından dolayı oynuyor." diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Al Nassr forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 41 yaşındaki Ronaldo, 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
