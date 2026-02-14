Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta maçında Manisa Basket evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.



Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 mağlup eden Manisa Basket, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.



Bursaspor'dan sonra Merkezefendi engelini de aşan Manisa ekibinde Başantrenör Serhan Kavut, açıklamalarda bulundu. Kavut, "Maç öncesinde de söylemiştim; bu iş savunmadan geçiyor. Ama bugün bunu ilk yarıda yapamadık çünkü ilk yarı 50 sayı yedik. İkinci yarıda ise 27 sayıda tuttuk. Özellikle ikinci yarıda koydukları savunma eforu için oyunculara gerçekten teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok değerli. Yaklaşık bir buçuk aydır buradayım. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum" dedi.