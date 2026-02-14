14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
Gençlerbirliği-Rizespor
14:30
Hoffenheim-Freiburg
17:30
Sevilla-Alaves
20:30
Getafe-Villarreal
18:15
Espanyol-Celta Vigo
16:00
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
Leverkusen-St. Pauli
17:30
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
Erzurumspor-A.Demirspor
13:30
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
13:30
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Manisa Basket'te 2'de 2 sevinci

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20'nci hafta maçında Manisa Basket evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk etti.

14 Şubat 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 mağlup eden Manisa Basket, 2'de 2 yaparak çıkışını sürdürdü.

Bursaspor'dan sonra Merkezefendi engelini de aşan Manisa ekibinde Başantrenör Serhan Kavut, açıklamalarda bulundu. Kavut, "Maç öncesinde de söylemiştim; bu iş savunmadan geçiyor. Ama bugün bunu ilk yarıda yapamadık çünkü ilk yarı 50 sayı yedik. İkinci yarıda ise 27 sayıda tuttuk. Özellikle ikinci yarıda koydukları savunma eforu için oyunculara gerçekten teşekkür ediyorum. Hepsi benim için çok değerli. Yaklaşık bir buçuk aydır buradayım. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum" dedi.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
13 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
14 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
