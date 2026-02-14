14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Yüksel Yıldırım'dan yeni teknik direktör için açıklama!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un Thomas Reis sonrası görüştüğü hocanın Thorsten Fink olduğu ortaya çıktı.

calendar 14 Şubat 2026 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Yüksel Yıldırım'dan yeni teknik direktör için açıklama!
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, bu ayrılık ve yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Gazete Gerçek'e konuşan Yüksel Yıldırım, "Antalyaspor maçında takım yine kötü oynadı. Bu 1 değil 2 değil 3 değil. Son 10 haftada alınan sonuçların birleşkesi. Düzelme de yok zaten. Trabzonspor maçından sonra hocamıza şans vermiştik. Olmadı. Hızlı şekilde yollarımızı ayırdık." dedi.

"ARKADAŞLAR ANLAŞIYOR"

Yıldırım, "Tabii ki B planımız vardı. Başka Alman hoca ile görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa yarın (Pazar) İstanbul'a oradan da Samsun'a getirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar anlaşıyor. Az kaldı. B planımız yeni bir Alman hoca ile Alman ekolünden devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

FUAT ÇAPA'NIN GÖREVİ

Yıldırım, Fuat Çapa'nın futbol direktörlüğü görevine devam edeceğini söyledi. Yüksel Yıldırım, "Fuat Çapa'nın 'Eşofmanı giyeyim sahaya geleyim, takımı yöneteyim' gibi bir durumla asla ilgisi yok. Onunla anlaşmamız var. Kurallar çerçevesinde futbol direktörlüğüne devam edecek." sözlerini sarf etti.

GÜNDEMDEKİ İSİM

Süper Lig'e çıktıktan sonra Markus Gisdol ve Thomas Reis gibi Alman teknik adamlarla çalışan Samsunspor, bu yoldan vazgeçmeyecek.

Yüksel Yıldırım'ın bahsettiği hocanın 58 yaşındaki Alman teknik direktör Thorsten Fink olduğu ortaya çıktı.

Thorsten Fink, son olarak Belçika temsilcisi Genk'te görev yapmıştı. Fink, Aralık 2025'te Belçika ekibinden ayrılığından bu yana takım çalıştırmıyor. 

