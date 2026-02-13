Masumiyet Müzesi dizisi oyuncuları ve kadrosu 2026

1970'li yılların İstanbul'unda geçen çarpıcı bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyan Masumiyet Müzesi dizisi, edebiyat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden birini dizi formatına uyarlıyor. Başrolde Selahattin Paşalı'nın yer aldığı yapım, 13 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla yayına girdi.

Dizinin başrolünde Kemal karakterine hayat veren Selahattin Paşalı yer alıyor. Paşalı'ya Füsun rolünde Eylül Lize Kandemir eşlik ediyor.

Kadronun diğer dikkat çeken isimleri arasında Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal bulunuyor. Ayrıca Cem Bayurgil, Cansel Elçin, Emirhan Parlak, Neslihan Arslan, Bülent Emin Yarar ve Jessica Katharina Taşçı gibi isimler de projede yer alıyor.

Masumiyet Müzesi, 1975 yılında başlayan bir aşkın etrafında şekilleniyor. Tekstil zengini Basmacı ailesinin 30 yaşındaki oğlu Kemal ile uzak akrabası, yoksul Keskin ailesinin kızı Füsun arasında yaşanan ilişki, zamanla takıntılı ve trajik bir hikayeye dönüşüyor. Dizi, bu tema üzerinden sınıf farklılıklarını, aile baskısını ve dönemin toplumsal değerlerini sorguluyor.

Masumiyet Müzesi dizisi, Netflix platformunda yayınlanacak. Yapım, Netflix'in Türkiye orijinal içerikleri arasında yer alıyor ve dünya genelinde izleyiciye sunulacak.

İlk sezonun 1 sezon ve 9 bölümden oluştuğu açıklandı. Dizinin ilk bölümü 13 Şubat'ta platformdaki yerini aldı.