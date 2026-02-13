13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
1-1
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
0-015'
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Bayern Münih'te beklenen imza: Dayot Upamecano

Bayern Münih, 27 yaşındaki Fransız stoper Dayot Upamecano ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.

calendar 13 Şubat 2026 15:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih'te beklenen imza: Dayot Upamecano
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih'te Dayot Upamecano ile beklenen imza geldi.

Alman ekibi, Upamecano'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, Bayern Münih ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.

2021 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Dayot Upamecano, Alman ekibinde çıktığı 180 maçta savunma performansının yanı sıra 6 gol ve 11 asist ile skor katkısı da verdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
