Bayern Münih'te beklenen imza: Dayot Upamecano

Bayern Münih'te Dayot Upamecano ile beklenen imza geldi.



Alman ekibi, Upamecano'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, Bayern Münih ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı.



2021 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Dayot Upamecano, Alman ekibinde çıktığı 180 maçta savunma performansının yanı sıra 6 gol ve 11 asist ile skor katkısı da verdi.



