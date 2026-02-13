13 Şubat
Kerem Kazaz, 2026 JWRC sezonuna İsveç'te başlıyor

"Türkiye'nin En Genç Ralli Şampiyonu" Kerem Kazaz, 2026 JWRC sezonuna İsveç'te start veriyor

13 Şubat 2026
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kerem Kazaz, 2026 JWRC sezonuna İsveç'te başlıyor
Red Bull'un uluslararası yarış programındaki yeni sporcusu Kerem Kazaz, 2026 sezonunun ilk ayağı olan FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) mücadele edecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Ford Fiesta Rally3 ile mücadele edecek ve Fransız co-pilotu Corentin Silvestre ile kazanmak için yarışacak.

İkili, 2025 sezonunda kazandıkları uluslararası deneyimin ardından bu yıl şampiyonluk hedefiyle piste çıkıyor.

JWRC'nin açılış yarışı olan İsveç Rallisi, kar ve buz zeminli etaplarıyla sezonun zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Ortalama hızların en yüksek olduğu rallilerden biri olan İsveç, milimetrik yol notu disiplini ve kusursuz araç hakimiyeti gerektiriyor.

Kazaz, motor sporlarına 4 yaşında motocross ile başlarken, 15 yaşında Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan en genç pilot olarak dikkati çekiyor.

Red Bull sporcusu, yeni döneme start vereceği sezonun ilk yarışı öncesi kaskını 2024 Dünya Ralli Şampiyonu Belçikalı pilot Thierry Neuville'in elinden aldı.

Kazaz, 2024'te elde ettiği "Türkiye'nin En Genç Ralli Şampiyonu" ünvanını 2025'te bir kez daha tekrarlayarak Türk motorsporları tarihinde önemli bir ilke daha imza atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
