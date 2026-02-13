Formula 1'de son durum: Kim daha hızlı?

Bahreyn'de düzenlenen sezon öncesi testlerin ikinci gününde etkileyici kilometreler kaydedildi, ancak çoğu takım 2026 Formula 1 araçları hakkında öğrendiklerinden cesaret alırken, herkes için durum o kadar da pembe değildi...İlk iki günde turlarını neredeyse hatasız tamamlayan ve aynı zamanda hızlı olan tek ekip Ferrari oldu.Ferrari'nin yedi kez şampiyon pilotu Lewis Hamilton, bunun yalnızca ilk gün olduğunu ve her türlü değerlendirme için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.Hamilton, "Başlangıç noktasının iyi olup olmadığını değerlendirmek için çok erken. Bu, diğerlerinin nasıl çalıştığına ve ne tür haritalama kullandıklarına bağlı. Şu anda yapmamız gereken tek şey mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve her türlü sorunu ele almak. Takımın son derece odaklanmış olduğunu görmekten memnunum: Barselona'da oldukça fazla tur attık ve bu olumlu geçti. Bu aracın gelişiminin bir parçası olmaktan mutluyum. Önümüzdeki test günlerinde geçen yıla kıyasla daha iyi gelişim sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Red Bull'dan Max Verstappen, çarşamba günü arabada geçirdiği tam gün boyunca üretken bir performans sergiledi ve dört kez Dünya Şampiyonu olan sürücü 136 tur attı.Perşembe günü takım arkadaşı Isack Hadjar için ise işler pek iyi başlamadı. Fransız sürücü, açıklanmayan bir sorunun giderilmesi için sabahın çoğunu sivil kıyafetleriyle geçirdi, ancak takım öğle molasından hemen önce onu tekrar piste çıkarmak için mükemmel bir iş çıkardı. Hadjar, 87 tur tamamladı ve arabadan memnun olduğunu, sabahki duruşun takımın planladığı programı etkilemediğini söyledi.Elbette daha önümüzde uzun bir yol var, ancak padokta yer alan birkaç güvenilir kaynak, Red Bull'un yeni düzenlemelere çok iyi tepki verdiğini ve bir referans noktası olabileceğini düşünüyor. Bu, Mercedes patronu Toto Wolff'un çarşamba günü yaptığı açıklamalarıyla örtüştü.Williams'tan Carlos Sainz JR da "Henüz çok erken günler ama GPS verilerine bakarak yorum yapmam gerekirse, şu anda Red Bull Ford Powertrains'in yaptığı şeylerin diğer herkesten açıkça bir adım önde olduğu doğru. Bu sadece küçük bir fark değil, net bir fark ve oldukça etkileyiciydi. Eğer tamamen yeni kurallar, tamamen yeni bir motor ve yeni insanlarla ilk yarışa gelip en hızlı ve en dayanıklı motor olmayı başarırlarsa, şapka çıkarıp yaptıkları işe saygı duymanız gerekir." ifadelerini kullandı.İlk kez kullanıma sunulan ve ilk denemesinde oldukça güvenilir bir performans sergileyen Red Bull Ford Powertrain'in yer aldığı paket hakkında günler geçtikçe daha fazla bilgi edineceğiz.Mercedes patronu Wolff, çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, Barcelona'daki testlerde sorunsuz bir performans sergilemelerine rağmen, takımın sezonla ilgili beklentilerini düşük tutmaya çalıştı. Bunun en önemli nedeni, pistte zaman kaybettiren bir süspansiyon sorunu yaşamış olmalarıydı.Bu kez güç ünitesinde yaşanan bir başka sorun, ikinci günde daha fazla pist zamanı kaybetmelerine neden oldu. Takım, motoru değiştirmek zorunda kaldı ve Kimi Antonelli sadece üç tur atabildi.Mercedes'ten Andrew Shovlin, "Tüm üniteyi değiştirmek, sorunlu parçayı değiştirmekten daha hızlıydı, ancak ne yazık ki bu, George [Russell] ile öğleden sonra bir saat geçene kadar piste geri dönemeyeceğimiz anlamına geliyordu. Neyse ki George, Kimi'den daha iyi bir zaman geçirdi. Dünkü sorunların ardından, ayar çalışmalarında hala gerideyiz, ancak en azından günün sonunda arabayı makul bir seviyeye getirebildik. Yarın kaybedilen sürüş süresini telafi etmeye odaklanacağız." dedi.İtalyan sürücü Antonelli, Mercedes takım arkadaşı Russell'ın 110 turuna karşılık Bahreyn'de sadece 33 tur atabildi. Bu, Mercedes için bir felaket sayılmaz, ancak rakipler iyi koşullarda yüksek kilometre performansı sergilerken, ideal bir durum da değil.Shovlin şunları ekledi: "Sabah George, öğleden sonra Kimi arabayı sürecek ve umarım haftayı sorunsuz ve sağlam bir günle bitirebiliriz. Performans açısından incelememiz gereken birkaç sorun var ve umarım gelecek haftaki ikinci teste kadar daha fazla ilerleme kaydedebiliriz."Audi, Formula 1'e çok güçlü bir başlangıç yaptı. 2026 spesifikasyonlu bir aracın testini tamamlayan ilk takım oldular ve Barcelona'da kilometreyi engelleyen birkaç küçük sorunla karşılaştılar. Ancak bu, yeni bir fabrika takımı ve ilk kez motor kullanan bir takım için olağan bir durum.Bahreyn'e önemli bir yükseltme getirerek oyunlarını büyük ölçüde geliştirdiler ve araçlarındaki birçok detay rakiplerinin dikkatini çekti. Nico Hulkenberg, ilk spesifikasyona göre kesinlikle iyi bir adım attıklarını hissettiğini dile getirdi.Hulkenberg ve takım arkadaşı Gabriel Bortoleto, farklı ayarlamalar üzerinde çalışırken, yeni motorlarını da öğrendiler. Ayrıca, Boost ve Overtake dahil olmak üzere, bu yıl kullanabilecekleri yeni araçların en iyi şekilde nasıl kullanılacağını anlamak için çok çalıştılar.Tabii ki, sıralamada nerede olduklarını bilmek zor, ancak Barcelona'dan Bahreyn'e kadar güvenilirlik ve performansı kesinlikle iyileştirdiler, bu da yeni fabrika takımı için iyi bir adım.Lance Stroll, çarşamba günü medyaya yaptığı açıklamada umutsuz bir tablo çizdi. Kanadalı sürücü, efsane Adrian Newey tarafından tasarlanan ilk Aston Martin'in daha fazla performans, daha fazla yol tutuş ve daha iyi bir dengeye ihtiyacı olduğunu itiraf etti.Perşembe günü sürüş görevini Fernando Alonso üstlendi ve araba, iki kez dünya şampiyonu olan sürücü için gerçekten zorlu görünüyordu. İspanyol sürücü ve Pist Sorumlusu Mike Krack, seansın ardından hızlarının yetersiz olduğunu bildiklerini söylediler.Aston Martin'in birçok yeni parçayı bir araya getirdiğini unutmamak önemlidir. Newey'in ilk tasarımı, Japon üreticinin spora geri dönmesiyle birlikte ilk kez Honda güç ünitesini kullanacak.Ayrıca, daha önce Mercedes'ten güç ünitesi ile birlikte bu bileşenleri aldıkları için ilk vites kutusu ve süspansiyonlarını da yapıyorlar ve rüzgar tünelleri ancak geçen yılın ortasında faaliyete geçti.Newey, aracın hazır olduğu tarihe göre rüzgar tünelinde test etmek için rakip takımların yaklaşık dört ay gerisinde olduklarını ve bunun da zamanın daralmasına neden olduğunu, sonuçta Barcelona testlerine geç katıldıklarını söyledi.Takım içinde, 2026 sezonuna zorlu bir başlangıç olacağı ve gerçek anlamda mücadeleye girebilmeleri için birkaç ay geçmesi gerekeceği yönünde bir his var, ancak onlar bu konuda tüm güçleriyle çalışıyorlar.Ayrıca, rekabetin yüksek seviyesi ve her şeyi bir araya getirmenin zorluğunun da farkındalar. 2021'de başlayan, galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele edecekleri 10 yıllık bir yolculuk olarak görüyorlar.