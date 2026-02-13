13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Futbolda haftanın maç programı

Profesyonel futbol liglerinde heyecan hız kesmeden devam edecek

calendar 13 Şubat 2026 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Futbolda haftanın maç programı
Futbolda Süper Lig'de 22, 1. Lig'de 25, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta 26, TFF 3. Lig'de ise 21. hafta maçları oynanacak.
Kadın Futbol Süper Ligi'ne 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. LİG

13 Şubat Cuma:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

17.00 Boluspor-Atakaş Hatayspor (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

20.00 Arca Çorum FK-İstanbulspor (Çorum Şehir)

14 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bandırmaspor-Serikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Özbelsan Sivasspor-İmaj Altyapı Vanspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

15 Şubat Pazar:

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer (Pendik)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup:

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Ibaş Isparta 32 Spor (Merkez Spor Kompleksi)

14.00 Ankara Demirspor-KCT 1461 Trabzon FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)

15 Şubat Pazar:

13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Menemen FK (Dağılgan)

15.00 Fethiyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Fethiye İlçe)

15.00 Güzide Gebzespor-Adanapor (Aleattin Kurt)

17.00 Bursaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Beyaz Grup:

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (İnegöl İlçe)

15.00 Kepezspor-Beykoz Anadoluspor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Altınordu (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Seza Çimento Elazığspor-Karacabey Belediyespor (Elazığ)

15 Şubat Pazar:

13.00 Adana 01 FK-Karaman FK (Ali Hoşfikirer)

13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muğlaspor (Erbaa İlçe)

15.00 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 MKE Ankaragücü-Batman Petrolspor (Eryaman)

TFF 3. LİG

1. Grup:

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Polatlı 1926 Spor (Alemdağ)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Bulvarspor (Minareli Çavuş)

15 Şubat Pazar:

15.00 Galataspor-Bursa Nilüfer Futbol (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Ömerli)

15.00 Edirnespor-Yalova FK 77 Spor (Edirne Şehir)

15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Osmanlı)

15.00 İnegöl Kafkasspor-Silivrispor (İnegöl İlçe)

15.00 Çorluspor 1947-Kestel Çilekspor (General Basri Saran)

2. Grup:

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Niğde Belediyespor-Silifke Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Diyarbekirspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

15 Şubat Pazar:

13.00 Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)

13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Suvermez Kapadokyaspor (Kızıltepe İlçe)

13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Kırıkkale FK (Kırşehir Ahi)

13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Mdgrup Osmaniyespor (Başpınar)

13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Karaköprü Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.00 12 Bingölspor-Kilis 1984 (Bingöl Şehir)

3. Grup:

14 Şubat Cumartesi:

13.00 Düzce Cam Düzcespor-1926 Bulancakspor (Dmall Düzce Şehir)

13.00 Tokat Belediyespor-Orduspor 1967 (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

15 Şubat Pazar:

13.00 52 Orduspor-Sebat Gençlikspor (19 Eylül)

13.00 Giresunspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Çotanak)

13.00 Pazarspor-Artvin Hopaspor (Pazar İlçe)

13.00 Karabük İdmanyurdu-Amasyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 TCH Group Zonguldakspor-Çayelispor (Karaelmas K. Köksal)

13.00 Fatsa Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Fatsa İlçe)

4. Grup:

14 Şubat Cumartesi:

15.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Afyonspor (Denizli Atatürk)

15.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Alanya 1221 Futbol (Balıkesir Atatürk)

15.00 Kütahyaspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Dumlupınar)

17.00 Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK (Alsancak Mustafa Denizli)

15 Şubat Pazar:

15.00 Söke 1970 Spor-Altay (Didim Atatürk)

15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Oktaş Uşakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)

17.00 Tire 2021 FK-Nazillispor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

14 Şubat Cumartesi:

12.00 Ünye Kadın SK-Fatih Vatanspor (Ünye İlçe)

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Çekmeköy Bilgidoğa (Osmanlı)

12.00 Yüksekovaspor-Galatasaray GAİN (Merzan Şehir)

13.00 Fenerbahçe arsaVev-Hakkarigücü (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)

13.00 Prolift Giresun Sanayispor-1207 Antalyaspor (75. Yıl)

14.30 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)

