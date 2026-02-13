13 Şubat
Galatasaray-Eyüpspor
20:00
13 Şubat
Antalyaspor-Samsunspor
20:00
13 Şubat
Iğdır FK-Ümraniye
13:30
13 Şubat
Boluspor-Hatayspor
17:00
13 Şubat
Arca Çorum FK-İstanbulspor
20:00
13 Şubat
Esenler Erokspor-Manisa FK
20:00
13 Şubat
B. Dortmund-Mainz 05
22:30
13 Şubat
Elche-Osasuna
23:00
13 Şubat
Hull City-Chelsea
22:45
13 Şubat
Pisa-AC Milan
22:45
13 Şubat
Rennes-PSG
21:00
13 Şubat
AS Monaco-Nantes
23:05
13 Şubat
FC Volendam-PSV Eindhoven
22:00

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı için dev prim!

Fenerbahçe Yönetimi, Trabzonspor maçı öncesi takıma özel prim açıklamaya hazırlanıyor.

calendar 13 Şubat 2026 10:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından yeniden Samandıra'da toplandı ve Trabzonspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak görülen karşılaşma öncesinde takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Dünkü antrenmanda futbolcuların son derece neşeli olduğu dikkat çekerken, idman yüksek tempoda geçti. 

TEDESCO'DAN SIK SIK UYARI 

Teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencilerinin hırslı performansından memnun kaldı. İtalyan çalıştırıcı, taktik bölümde antrenmanı sık sık durdurarak uyarılarda bulundu. Trabzonspor'un güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularına detaylı şekilde aktaran Tedesco, sahada nasıl bir oyun planı uygulanması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

LEVENT MERCAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de yüzleri güldüren bir gelişme de yaşandı. 10 Ocak'ta Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan, uzun süren tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı. 25 yaşındaki oyuncu, antrenmanın tamamında yer aldı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Öte yandan Brown'ın sakatlığının sürdüğü öğrenildi. 

YÖNETİMDEN PRİM HAZIRLIĞI

Fenerbahçe Yönetimi'nin bugün yapılacak son idmanda takımı ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerin teknik heyet ile futbolculara moral konuşması yapacağı, ayrıca kritik karşılaşma için özel prim açıklayabileceği ifade edildi.

TRABZON'A YOLCULUK BUGÜN

Sarı-lacivertliler, son antrenmanın ardından saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Kafile, konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
