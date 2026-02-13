Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı için dev prim!

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından yeniden Samandıra'da toplandı ve Trabzonspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak görülen karşılaşma öncesinde takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.



Dünkü antrenmanda futbolcuların son derece neşeli olduğu dikkat çekerken, idman yüksek tempoda geçti.



TEDESCO'DAN SIK SIK UYARI



Teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencilerinin hırslı performansından memnun kaldı. İtalyan çalıştırıcı, taktik bölümde antrenmanı sık sık durdurarak uyarılarda bulundu. Trabzonspor'un güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularına detaylı şekilde aktaran Tedesco, sahada nasıl bir oyun planı uygulanması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.



LEVENT MERCAN GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'de yüzleri güldüren bir gelişme de yaşandı. 10 Ocak'ta Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan, uzun süren tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı. 25 yaşındaki oyuncu, antrenmanın tamamında yer aldı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Öte yandan Brown'ın sakatlığının sürdüğü öğrenildi.



YÖNETİMDEN PRİM HAZIRLIĞI



Fenerbahçe Yönetimi'nin bugün yapılacak son idmanda takımı ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Sadettin Saran ve yöneticilerin teknik heyet ile futbolculara moral konuşması yapacağı, ayrıca kritik karşılaşma için özel prim açıklayabileceği ifade edildi.



TRABZON'A YOLCULUK BUGÜN



Sarı-lacivertliler, son antrenmanın ardından saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek. Kafile, konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.







