12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
0-018'
12 Şubat
Thun-Lausanne
0-017'
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
0-045'
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
0-116'
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
0-182'

calendar 12 Şubat 2026 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcı Yavuz İlnam'dan gümüş madalya!
Milli atıcı Yavuz İlnam, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da devam eden organizasyonda erkekler trap finalinde yarışan Yavuz İlnam, gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar trap finalinde yarışan milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya ise organizasyonu 5. sırada tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
