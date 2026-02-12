12 Şubat
Brentford-Arsenal
23:00
12 Şubat
Atletico Madrid-Barcelona
23:00
12 Şubat
Sion-Basel
22:30
12 Şubat
Thun-Lausanne
22:30
12 Şubat
FC Den Bosch-Eindhoven
22:00
12 Şubat
Royal Antwerp-Anderlecht
22:30
12 Şubat
AGF-FC Midtjylland
21:00

Galatasaray'da iç transferde karar verildi: Önce şampiyonluk, sonra sözleşme!

Devre arası transfer döneminin kapanmasının ardından şampiyonluk hedefine kitlenen Galatasaray'da yönetim, sözleşmesi yenilenmesi gündemde olan futbolcular hakkında kararını verdi.

calendar 12 Şubat 2026 14:55 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2026 14:56
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da iç transferde karar verildi: Önce şampiyonluk, sonra sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da iç transferde kritik bir yol haritası çizildi.

Yönetim, sözleşmesi yenilenmesi gündemde olan isimlerle ilgili süreci aceleye getirmeme kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, takım içindeki dengeleri korumak adına yeni kontrat görüşmelerini sezon sonuna bırakmayı planlıyor.

Başkan Dursun Özbek'in yaklaşımı net: Öncelik şampiyonluk, ardından masaya oturulacak.

Özellikle Mauro Icardi başta olmak üzere sözleşmesi gündemde olan oyuncuların tamamının kulüp için değerli olduğu vurgulanırken, Torreira ve Lemina gibi önemli isimler için de şartlar oluştuğunda iyileştirme yapılması düşünülüyor.

Bu süreçte Lucas Torreira cephesinde dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.

Brezilya'dan Atletico Mineiro'nun sportif direktörü Paulo Bracks, Uruguaylı orta saha ile ciddi temas kurduklarını ve hatta prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ancak Torreira'nın Galatasaray ile devam eden sözleşmesi transferin önünü kapattı.

Brezilyalı yönetici, deneyimli oyuncunun kulübünde önemli bir konuma sahip olduğunu ve bu nedenle sürecin tamamlanamadığını ifade etti.

Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray yönetimi, iç transferde aceleci davranmak yerine sezon sonunu bekleyerek hem sportif başarıyı hem de kadro istikrarını korumayı hedefliyor.

Torreira'ya dışarıdan gelen ilgiye rağmen oyuncunun mevcut kontratı sarı-kırmızılıların elini güçlü tutarken, kulüp içerideki kritik isimlerle doğru zamanda masaya oturmayı planlıyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.