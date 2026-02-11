Avrupa Süper Ligi projesi resmen bitti: Real Madrid de çekildi

Avrupa futbolunda uzun süredir tartışmalara neden olan Avrupa Süper Ligi projesi resmen sona erdi.



Projede son kalan kulüp olan Real Madrid'in de ayrıldığını açıklamasıyla birlikte organizasyon, başlamadan tarihe karıştı.



Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid olarak, Avrupa futbolunun yararı için anlaşmaya vardık." ifadelerine yer verildi.



Bu gelişmeyle birlikte Avrupa Süper Ligi projesinde hiçbir kulüp kalmadı ve girişim fiilen sona ermiş oldu.



SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?



12 kulübün kurucu üye olarak 2021 yılında başlattığı Avrupa Süper Ligi projesi, futbol kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Projede yer alan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımın ardından kısa süre içinde organizasyondan çekilmişti.



2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla birlikte projede yalnızca Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Son olarak Barcelona'nın da projeden çekildiğini duyurmasının ardından gözler Real Madrid'e çevrilmişti.



LaLiga ekiplerinden Barcelona, yaptığı açıklamada Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere çekilme kararını resmen bildirdiğini açıklamıştı. Barcelona'nın ayrılığı sonrası projede tek başına kalan Real Madrid'in de geri adım atmasıyla birlikte Avrupa Süper Ligi tamamen sona ermiş oldu.



Böylece Avrupa futbolunda dengeleri değiştirmesi beklenen ancak yoğun tepkiler nedeniyle hayata geçirilemeyen proje, resmiyet kazanan son ayrılıkla birlikte tarihe karıştı.



