11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Selçuk İnan'a ''41'' temalı doğum günü sürprizi

Kocaelispor taraftarı, Selçuk İnan'ın 41. yaş gününü sürpriz bir hazırlık ile kutladı.

calendar 11 Şubat 2026 17:20
Haber: İHA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan'a ''41'' temalı doğum günü sürprizi
Kocaelisporlu taraftarlar, teknik direktör Selçuk İnan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kulübün hesabından yapılan paylaşıma göre yeşil-siyahlı taraftarlar, İnan için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenledi.

Kutlama görüntülerine yer verilen paylaşımda İnan, bir restoranda beraberindekilerle yemek yediği sırada taraftarlarca kurgulanmış evlilik teklifine şahit oldu.

Daha sonra organizasyonun kendisi için yapıldığını fark eden İnan, tezahüratlar eşliğinde taraftarların yanına geldi, teknelerden ve sahilden kendisine seslenenleri selamladı.

Kendisi için hazırlanan sürpriz dolayısıyla taraftarlara teşekkür eden İnan, daha sonra doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

Paylaşımda, "En güzel başarılar 41. yaşında senin olsun Selçuk İnan. 41 kere maşallah." ifadelerine yer verildi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
