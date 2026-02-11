Hapoel'den Nigel Hayes-Davis için açıklama

Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Nigel Hayes-Davis'in geleceği ile ilgili bilinmezlik devam ediyor.



Fenerbahçe'nin ve Hapoel Tel Aviv'in teklif yaptığı Davis için İsrail ekibinden açıklama geldi.



Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay, "Nigel Hayes-Davis ile herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Bu yanlış bir bilgi. Ancak onun rekabetçi özelliklerine ve teknik niteliklerine sahip bir oyuncu istediğimiz doğru." dedi.



Nigel Hayes-Davis'e teklif yaptıklarını söyleyen Yannay, "Detaylara giremem. Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz." diye konuştu.



2022–2025 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Davis, 2025'te EuroLeague Final Four MVP'si seçilmişti.



YAPILAN TEKLİF



İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hapoel Tel Aviv, Nigel Hayes-Davis'e 2.5 yıl için 10 milyon Dolar teklif etti.



FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Beko Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, "Nigel bizim eski oyuncumuz. Zaten sürekli irtibatımız var kendisiyle. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için her zaman önemli olan iç dengeler." açıklamasını yapmıştı.



