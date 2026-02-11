İngiltere'den Ernest Muçi için geliyorlar!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, bordo-mavililerde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.
Trabzonspor forması altında 22 maçta süre bulan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, 12 gol ve 5 asist ile 17 gole katkı sağladı.
Muçi'nin bu performansı sonrası transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
FENERBAHÇE MAÇINDA TRİBÜNDELER
Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maça Avrupa'dan scout akını yaşanacak.
Fenerbahçe ile cumartesi günü oynanacak dev maçta, Trabzonspor'un futbolcuları için scoutlar tribünde yer alacak. Muçi için 2 İngiliz takımının tribünde yer alacağı belirtildi.
Bordo-mavililerde Christ Oulai ve Arseniy Batagov da scoutlar tarafından yakından takip edilecek.
ERTUĞRUL DOĞAN'IN SÖZLERİ
O FUTBOLCU ERNEST MUÇI Mİ?
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ara transfer döneminde yaptığı açıklamada, "Kiralık futbolcumuza bile Avrupa'dan talip var." demişti. Ertuğrul Doğan'ın bu sözleri ve Muçi ile ilgili yaşanan transfer gelişmesinin ardından bu ismin Arnavut futbolcu olduğu gündeme geldi.
OULAI VE BATAGOV'DAN SONRA MUÇI
Trabzonspor'da Christ Oulai ve Arseniy Batagov'un Avrupa'dan ciddi talipleri bulunuyor. Bordo-mavililer, iki oyuncusundan yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da sezon sonunda bu isimler arasına Ernest Muçi de katılabilir.
