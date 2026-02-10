Lothar Mattaaus'dan Lennart Karl'a destek!

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Mattaaus, Bayern Münih'in genç orta saha oyuncusu Lennart Karl'a sahip çıktı.



17 yaşındaki Karl, Bundesliga'da Hoffenheim karşısında 5-1 kazanılan maçta yaptığı çalımlar sonrası topu kaybetmiş, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Matthäus, genç oyuncunun eleştirilmesini doğru bulmadığını ifade etti.



"HEPİMİZ SAHADA BÖYLE ŞEYLER GÖRMEK İSTİYORUZ"



Matthaus, Karl'ın oyun tarzını savunarak şu sözleri kullandı:



"Karl'ın başarısız bir çalım denemesinin videosu viral oldu. Ama çocuk sadece 17 yaşında, futbol oynamayı seviyor ve bazen rakiplerini komik duruma düşürüyor. Zaman zaman abarttığı oluyor ama hepimiz sahada böyle şeyler görmek istiyoruz."



MESSI ÖRNEĞİ



Genç oyuncuların hata yapmasının doğal olduğunu vurgulayan Alman efsane, kıyaslamayı en üst seviyeden yaptı:



"Birinin yeteneğini sergilemeye çalışmasını, süper yıldızları taklit etmesini görmek bizi mutlu eder. Lionel Messi bile 17 yaşındayken her şeyi kusursuz yapmıyordu."



"BIRAKIN BİZİ EĞLENDİRSİN"



Matthaus, sözlerini net bir mesajla tamamladı:



"Bırakın çocuk bizi eğlendirsin. Rakip bazen alay konusu olsa bile bu oyunun bir parçası."



