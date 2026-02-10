10 Şubat
Tottenham-Newcastle
22:30
10 Şubat
Everton-Bournemouth
22:30
10 Şubat
Chelsea-Leeds United
22:30
10 Şubat
West Ham United-M. United
23:15
10 Şubat
Oxford United-Norwich City
22:45
10 Şubat
Leicester City-Southampton
22:45
10 Şubat
Birmingham City-West Bromwich
23:00
10 Şubat
SSC Napoli-Como
23:00
10 Şubat
Hertha Berlin-Freiburg
22:45

Lothar Mattaaus'dan Lennart Karl'a destek!

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in 17 yaşındaki yeteneği Lennart Karl'ı savundu.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Mattaaus, Bayern Münih'in genç orta saha oyuncusu Lennart Karl'a sahip çıktı.

17 yaşındaki Karl, Bundesliga'da Hoffenheim karşısında 5-1 kazanılan maçta yaptığı çalımlar sonrası topu kaybetmiş, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Matthäus, genç oyuncunun eleştirilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

"HEPİMİZ SAHADA BÖYLE ŞEYLER GÖRMEK İSTİYORUZ" 

Matthaus, Karl'ın oyun tarzını savunarak şu sözleri kullandı:

"Karl'ın başarısız bir çalım denemesinin videosu viral oldu. Ama çocuk sadece 17 yaşında, futbol oynamayı seviyor ve bazen rakiplerini komik duruma düşürüyor. Zaman zaman abarttığı oluyor ama hepimiz sahada böyle şeyler görmek istiyoruz." 

MESSI ÖRNEĞİ

Genç oyuncuların hata yapmasının doğal olduğunu vurgulayan Alman efsane, kıyaslamayı en üst seviyeden yaptı: 

"Birinin yeteneğini sergilemeye çalışmasını, süper yıldızları taklit etmesini görmek bizi mutlu eder. Lionel Messi bile 17 yaşındayken her şeyi kusursuz yapmıyordu."

"BIRAKIN BİZİ EĞLENDİRSİN"

Matthaus, sözlerini net bir mesajla tamamladı:

"Bırakın çocuk bizi eğlendirsin. Rakip bazen alay konusu olsa bile bu oyunun bir parçası."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
