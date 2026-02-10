2026 Kış Olimpiyatlarında Abdullah Yılmaz 80. oldu!

İtalya'daki oyunların 4. gününde kayaklı koşu erkekler sprint klasik elemeleri, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Milli sporcu Abdullah Yılmaz, elemelerde 3 dakika 40.34 saniyelik derecesiyle 80. sırayı elde etti. Bu sonucun ardından ilk 30'a giremeyen milli kayakçı, çeyrek finale kalamadı.
Abdullah Yılmaz, 13 Şubat Cuma günü TSİ 13.45'te kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde mücadele edecek.
Milli sporcu Abdullah Yılmaz, elemelerde 3 dakika 40.34 saniyelik derecesiyle 80. sırayı elde etti. Bu sonucun ardından ilk 30'a giremeyen milli kayakçı, çeyrek finale kalamadı.
Abdullah Yılmaz, 13 Şubat Cuma günü TSİ 13.45'te kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest kategorisinde mücadele edecek.