09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
17:00
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Arda Güler için flaş sözler: Fenerbahçe vurgusu

Real Madrid'in eski futbolcusu ve yorumcu Rafael Alkorta, 82 dakika sahada kalan milli futbolcuyla ilgili Fenerbahçe dönemini referans göstererek sert eleştirilerde bulundu.

calendar 09 Şubat 2026 16:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler için flaş sözler: Fenerbahçe vurgusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arda Güler, Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası İspanyol eski futbolcu Rafael Alkorta tarafından adeta topa tutuldu. Alkorta, milli futbolcuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Alkorta, Fenerbahçe forması giydiği dönemde tüm takımın Arda Güler için oynadığını, milli futbolcunun da böylece sahada özgürce hareket ettiğini öne sürdü.

Real Madrid'de durumun daha farklı olduğunu vurgulayan Alkorta'nın bazı taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği açıklaması şöyle:

"Türkiye'deki gibi, tüm takımın onun için oynadığı ve sahada istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir ortamda oynamayı tercih ederdi. Burada farklı bir görevi var; son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkıda bulunması gerekiyor ve bu, doğası gereği -bunu yapmak istemediğini söylemiyorum- ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. Bir Modric değil.

Güler'in maçlarını izliyorsunuz ve elbette iyi bir oyuncu, ama bana göre eksik kalıyor. Bugün üç şey yaptı ve topsuz oyunda her zamanki gibi kayboldu."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
