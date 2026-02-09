09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-057'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Alp disiplininde İsviçre'ye altın madalya

İsviçre, Franjo von Allmen ve Tanguy Nef'in performansıyla 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları alp disiplini erkekler takım kombine yarışında altın madalya kazandı.

calendar 09 Şubat 2026 17:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Alp disiplininde İsviçre'ye altın madalya
 İsviçre, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini erkekler takım kombine kategorisinde altın madalyaya ulaştı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde alp disiplini erkekler takım kombine müsabakaları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Franjo von Allmen ve Tanguy Nef'in yer aldığı İsviçre, inişte 1 dakika 52.22, slalomda ise 51.82 saniye olmak üzere 2.44.04'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bireysel yarışlardaki alp disiplini erkekler iniş kategorisinde de birinci olan Franjo von Allmen, üç günde ikinci olimpiyat altın madalyasını boynuna taktı.

Vincent Kriechmayr ve Manuel Feller'in mücadele ettiği Avusturya ile Marco Odermatt ve Loic Meillard'dan oluşan diğer İsviçre takımı, liderin 0.99 saniye arkasında gümüş madalyayı paylaştı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
