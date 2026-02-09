09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-03'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
0-02'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-03'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Eric Chelle: "Osimhen sakat oynadı"

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in Afrika Kupası'na sakat geldiğini ve turnuva boyunca sakatlığına rağmen forma giydiğini söyledi.

calendar 09 Şubat 2026 18:18 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 18:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

SAKATLIK İTİRAFI

Chelle, geçen ay sona eren Afrika Kupası'nda Victor Osimhen'in sakat olarak forma giydiğini söyledi.

48 yaşındaki teknik adam, "Victor Osimhen, Afrika Kupası'na sakat geldi. Tüm turnuvayı hafif bir hamstring sakatlığıyla oynadı. Victor, çelik gibi bir iradeye sahip. Sağlığını riske atsa bile ülkesine yardım etmek istedi. Bu durumda sahaya çıkmayı kabul edecek çok az oyuncu vardır. Vatanseverlik onun kanında var." diye konuştu.

Victor Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılılarda 21 maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
