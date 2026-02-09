09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
0-03'
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
1-2
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
0-02'
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
0-03'
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei ile kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, Dan Agyei'nin dublesiyle Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

09 Şubat 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 19:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei ile kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek ligde üç maç aradan sonra galip geldi.
 
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.
 
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor 27 puana yükselirken, ligdeki galibiyet hasreti yedi maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 
14. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
 
31. dakikada sol taraftan Benes'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top, az farkla auta gitti.
 
33. dakikada sol kanattan Benes'in kaleye paralel gönderdiği ortada altı pas içerisine koşu yapan Cardoso, önünde geçen topa dokunamadı ve meşin yuvarlak taca çıktı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
 
50. dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci sağına uzanarak topu çeldi.
 
64. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Agyei'in uzak köşeye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti ve Kocaelispor deplasmanda öne geçti: 0-1
 
73. dakikada sol kanatta topla buluşan Churlinov'un kaleye paralel sert ortasında arka direğe koşu yapan Agyei, boş pozisyonda topu fillere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
 
81. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Talha Sarıarslan'ın sağına çekip kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
 
90+7. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Semih Güler'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci son anda uzanarak golü önledi.
 
Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
 
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
 
Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Benes (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Mendes, Cardoso, Chalov (Dk. 68 Tuci)
 
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 62 Ahmet Oğuz), Keita, Show, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sisoho) (Dk. 81 Nonge), Petkovic
 
Goller: Dk. 64 ve 73 Agyei (Kocaelispor), Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser, Dk. 69 Cardoso, Dk. 83 Semih Güler, Dk. 90 Denswil (Zecorner Kayserispor), Dk. 45 Haidara, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
