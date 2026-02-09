09 Şubat
Fenerbahçe-Gençlerbirliği
20:00
09 Şubat
Kayserispor-Kocaelispor
0-060'
09 Şubat
Gaziantep FK-Kasımpaşa
20:00
09 Şubat
Sakaryaspor-Erzurumspor
20:00
09 Şubat
Villarreal-Espanyol
23:00
09 Şubat
Atalanta-Cremonese
20:30
09 Şubat
Roma-Cagliari
22:45
09 Şubat
Famalicao-AVS
21:45
09 Şubat
FC Porto-Sporting CP
23:45
09 Şubat
Sheffield United-Middlesbrough
23:01

Galatasaray'da Okan Buruk farkı

Okan Buruk, Galatasaray'la son dört sezonda 21. hafta itibarıyla her seferinde 50 puan barajını aşarak istikrarlı bir performans sergiledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de istikrarlı performansıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılıların başında görev yaptığı son dört sezonda da ligin 21. haftaları itibarıyla 50 puan barajını aşmayı başardı.

Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken, Okan Buruk'un 21. hafta karnesi de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Buruk, 2022/23 sezonunda 21. hafta sonunda 51 puana ulaşırken, 2023/24'te 54, 2024/25'te 57 ve 2025/26 sezonunda ise 52 puan topladı.

Ortaya çıkan bu tablo, Okan Buruk'un Galatasaray'daki görev süresince lig yarışında yüksek puan ortalaması ve süreklilik yakaladığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Kocaelispor 21 6 7 8 16 21 25
9 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 21 2 10 9 16 41 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
