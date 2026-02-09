Galatasaray'da Okan Buruk farkı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de istikrarlı performansıyla öne çıkmaya devam ediyor.
Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılıların başında görev yaptığı son dört sezonda da ligin 21. haftaları itibarıyla 50 puan barajını aşmayı başardı.
Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin ardından Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken, Okan Buruk'un 21. hafta karnesi de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Buruk, 2022/23 sezonunda 21. hafta sonunda 51 puana ulaşırken, 2023/24'te 54, 2024/25'te 57 ve 2025/26 sezonunda ise 52 puan topladı.
Ortaya çıkan bu tablo, Okan Buruk'un Galatasaray'daki görev süresince lig yarışında yüksek puan ortalaması ve süreklilik yakaladığını bir kez daha gözler önüne serdi.
