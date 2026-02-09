Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!

Yayın geliri, Süper Lig'in büyük kulüpleri için her zaman önemli bir kalem oldu. Ama onlar için bu, tek başına kader belirleyici bir unsur değil. Eksik kalan kısmı stat gelirleriyle, sponsorluklarla, marka gücüyle ya da futbolun dışına taşan farklı kaynaklarla telafi edebiliyorlar. İstanbul'dan bakınca manzara böyle. Anadolu'ya döndüğünüzde ise tablo değişiyor: Yayın geliri, çoğu kulüp için yalnızca bir gelir kalemi değil, adeta hayatı ayakta tutan bir yaşam suyu.Süper Lig'de 2016/17'den başlayarak yayın gelirleri sırasıyla 500, 465, 388, 337, 215, 121, 80, 180, 182 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu iniş çıkışlar yaşanırken aklımıza şu soru takıldı: Yayın gelirindeki değişim, ligin tepesindeki şampiyonun ve kümede kalmayı başaran son takımın sahadaki puan ortalamasına nasıl yansıyor?Bu sorunun peşine düşerken, iki veri seti arasındaki doğrusal ilişkiyi görmek için Pearson Korelasyon Katsayısı'na başvurduk. Ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcıydı.