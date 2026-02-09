08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
2-2
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-2
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
5-0

Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!

Süper Lig'de yayın gelirlerinin düşmesi aslında büyük takımların işine geliyor. Peki nasıl? Anlatıyoruz...

calendar 09 Şubat 2026 09:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 09:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yayın geliri düştükçe rekabet eriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yayın geliri, Süper Lig'in büyük kulüpleri için her zaman önemli bir kalem oldu. Ama onlar için bu, tek başına kader belirleyici bir unsur değil. Eksik kalan kısmı stat gelirleriyle, sponsorluklarla, marka gücüyle ya da futbolun dışına taşan farklı kaynaklarla telafi edebiliyorlar. İstanbul'dan bakınca manzara böyle. Anadolu'ya döndüğünüzde ise tablo değişiyor: Yayın geliri, çoğu kulüp için yalnızca bir gelir kalemi değil, adeta hayatı ayakta tutan bir yaşam suyu.

Süper Lig'de 2016/17'den başlayarak yayın gelirleri sırasıyla 500, 465, 388, 337, 215, 121, 80, 180, 182 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu iniş çıkışlar yaşanırken aklımıza şu soru takıldı: Yayın gelirindeki değişim, ligin tepesindeki şampiyonun ve kümede kalmayı başaran son takımın sahadaki puan ortalamasına nasıl yansıyor?

Bu sorunun peşine düşerken, iki veri seti arasındaki doğrusal ilişkiyi görmek için Pearson Korelasyon Katsayısı'na başvurduk. Ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcıydı.

Devamı için tıklayın...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.