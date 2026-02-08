Fenerbahçe Medicana, Alanyaspor'a karşı çok zorlandı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

İlk seti 20-25 kaybeden Fenerbahçe Medicana, çekişmeli geçen ikinci seti 25-22 kazandı. Üçüncü seti 22-25 geride tamamlayan sarı lacivertliler, dördüncü sete hücumda iyi başladı. Bu setin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. 21-21 eşitliğin ardından Ngapeth ve Lagumdzija'nın sayılarıyla dördüncü seti 25-23 kazanan Fenerbahçe Medicana, skoru 2-2'de eşitledi.



Karar setinde saha değişimine 8-6 Fenerbahçe Medicana üstünlüğüyle gidildi. Kalan bölümde avantajını koruyan sarı lacivertliler, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.



Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar



Fenerbahçe Medicana: Marttila, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthalaemey, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner

Dengin, Ngapeth, Gomez, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)



ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojard (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan,

Marshall, İbrahim Emet, İrfan Çetinkaya)



Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-10



Süre: 137 dakika (28, 29, 32, 30, 18)



