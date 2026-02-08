08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
0-3
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
2-2
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
1-2
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
0-1
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
2-1
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
0-0
08 Şubat
Angers-Toulouse
1-0
08 Şubat
Nice-AS Monaco
0-0
08 Şubat
Juventus-Lazio
0-145'
08 Şubat
Sassuolo-Inter
0-5
08 Şubat
Lecce-Udinese
2-1
08 Şubat
Bologna-Parma
0-1
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
0-032'
08 Şubat
Alaves-Getafe
0-2
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
4-2
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
0-0
08 Şubat
Liverpool-M.City
1-2
08 Şubat
Brighton-C.Palace
0-1
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
5-1
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
1-2
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
4-1
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
0-0
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
0-5
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
1-3
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
3-1
08 Şubat
PSG-Marsilya
2-0DA

Fenerbahçe Medicana, Alanyaspor'a karşı çok zorlandı

Fenerbahçe Medicana, sahasında ağırladığı On Hotels Alanyaspor'u karar setinde mağlup etti.

calendar 08 Şubat 2026 23:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana, Alanyaspor'a karşı çok zorlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
 İlk seti 20-25 kaybeden Fenerbahçe Medicana, çekişmeli geçen ikinci seti 25-22 kazandı. Üçüncü seti 22-25 geride tamamlayan sarı lacivertliler, dördüncü sete hücumda iyi başladı. Bu setin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. 21-21 eşitliğin ardından Ngapeth ve Lagumdzija'nın sayılarıyla dördüncü seti 25-23 kazanan Fenerbahçe Medicana, skoru 2-2'de eşitledi.

Karar setinde saha değişimine 8-6 Fenerbahçe Medicana üstünlüğüyle gidildi. Kalan bölümde avantajını koruyan sarı lacivertliler, seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Yusuf Kaynar

Fenerbahçe Medicana: Marttila, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthalaemey, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner
Dengin, Ngapeth, Gomez, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojard (Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan,
Marshall, İbrahim Emet, İrfan Çetinkaya)

Setler: 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-10

Süre: 137 dakika (28, 29, 32, 30, 18)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.