Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırladı.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 3 dakikası 7-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra rakibine karşı üstünlüğünü hissettirmeye başlayan Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-19 önde tamamladı.
2'nci periyodun ilk dakikası içerisindeki isabetli dış şutlarla farkı çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Opet soyunma odasına 15 sayı farkla gitti: 37-52.
İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, ev sahibi Beşiktaş BOA'nın farkı kapatma çabalarına izin vermedi ve maçın skorer isimlerinden Alperi'nin son saniye basketiyle 3'üncü periyodu da 26 sayı farkla önde tamamladı: 78-52.
Son periyoda da etkili başlayan ve maçın son 5 dakikasına 33 sayılık farkla önde giren Fenerbahçe Opet maçtan da 105-68 galip ayrıldı.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Önder Yılmaz, Sertan Kırklar, Haldun Çoban
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 5, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 6, Fasoula 16, Fraser 17, Yağmur Özdal, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık, Gizem Sezer, İlayda Güner 6, Traore 6
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 24, Meesseman 13, Rupert 17, McBride 8, Ece Erginay, Olcay Çakır Turgut 10, Williams 13, Tuana Vural 3, Milic 6, Meltem Avcı Yılmaz
1. Periyot: 19-28
Devre: 37-52
3. Periyot: 52-78
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı farklı geçti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA 105-68'lik skorla mağlup etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA sahasında Fenerbahçe Opet'i ağırladı.
