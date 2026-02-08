08 Şubat
Rizespor-Galatasaray
17:00
08 Şubat
Beşiktaş-Alanyaspor
20:00
08 Şubat
Eyüpspor-Başakşehir
14:30
08 Şubat
Atletico Madrid-Real Betis
20:30
08 Şubat
Le Havre-Strasbourg
19:15
08 Şubat
Auxerre-Paris FC
19:15
08 Şubat
Angers-Toulouse
19:15
08 Şubat
Nice-AS Monaco
17:00
08 Şubat
Juventus-Lazio
22:45
08 Şubat
Sassuolo-Inter
20:00
08 Şubat
Lecce-Udinese
17:00
08 Şubat
Bologna-Parma
14:30
08 Şubat
Valencia-Real Madrid
23:00
08 Şubat
Alaves-Getafe
16:00
08 Şubat
Athletic Bilbao-Levante
18:15
08 Şubat
Konyaspor-Göztepe
17:00
08 Şubat
Liverpool-M.City
19:30
08 Şubat
Brighton-C.Palace
17:00
08 Şubat
Bayern Munih-Hoffenheim
19:30
08 Şubat
FC Köln-RB Leipzig
17:30
08 Şubat
Manisa FK-Boluspor
19:00
08 Şubat
Ümraniye-İstanbulspor
16:00
08 Şubat
A.Demirspor-Bodrum FK
16:00
08 Şubat
Serik Belediyespor-Iğdır FK
13:30
08 Şubat
Keçiörengücü-Bandırmaspor
13:30
08 Şubat
PSG-Marsilya
22:45

Erzurum okçuluk salonunda millî takım seçmelerine hazırlıklar sürüyor.

Erzurum'da yeni faaliyete geçen okçuluk salonu sayesinde sporcular, artık uluslararası seviyede antrenman yapma fırsatı elde ediyor.

08 Şubat 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurum okçuluk salonunda millî takım seçmelerine hazırlıklar sürüyor.






Okçuluk sporcuları, Erzurum'daki teknik altyapı ve modern ekipmanlarla donatılan, olimpik standartlara uygun yeni salonda milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Palandöken 500'lük Buz Salonu'nun yan bölümündeki okçuluk salonu, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara olimpik standartlarda hazırlanabilmesi amacıyla hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, salonun geçen hafta faaliyete geçtiğini söyledi.

Sporcuların daha sağlıklı ve verimli bir ortamda çalışabilmesi için böyle bir salonun yapıldığını aktaran Çakmur, "Okçularımız, daha önce hijyenik olmayan ve imkanları kısıtlı alanlarda antrenman yapıyordu, şimdi ise daha nezih, teknolojik altyapısı ve ekipmanları olimpiyat seviyesinde olan bir salonda çalışıyorlar." dedi.

Çakmur, salonda altyapı sporcuları ile performans sporcularını ağırlayacaklarını vurgulayarak "Salonlarımızın tamamında bireysel spor branşlarına yönelik alanlarla gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu salonlara giriş sayıları neredeyse üç kat arttı. Salonlarımız artık yaşayan spor kompleksleri haline geldi. Erzurum, bir spor şehri ve sadece kış sporlarıyla değil yaz sporlarıyla da adını duyurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Salon problemleri yaşıyorduk"

Okçuluk antrenörü Hasan Basri Hancı da Erzurum'da okçuluk sporunun geçmişe dayandığını dile getirdi.

Hancı, "3-4 yıldır ciddi salon problemleri yaşıyorduk antrenmanları yapamaz hale geldik. Çok şükür il müdürümüz el attı ve bize sahip çıktılar, bize bu salonu verdiler." ifadelerini kullandı.

Yeni salonla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatan Hancı, "Şu anda 10 kişilik bir sporcu grubuyla çalışıyoruz. Kısa sürede Erzurum'da okçuluğu yeniden zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bu bir süreç ve okçuluk biraz zor bir spor. Dünyanın en zor branşları arasında." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
