07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-2
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
0-1
07 Şubat
Brest-Lorient
2-0
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
2-2
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
3-1
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-3
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-1
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
5-0

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!

Fenerbahçe, yıldızı Anderson Talisca ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, teklifini artırarak mutlu sona ulaştı.

calendar 08 Şubat 2026 00:27 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2026 00:28
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi!
Fenerbahçe yönetiminden taraftarı sevindiren Anderson Talisca haberi geldi. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi için teklifini artırdı ve mutlu sona ulaştı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TARAFTARIN EN GÜVENDİĞİ İSİM

Brezilyalı yıldız, şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıkarken 29 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bu sezon sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isimlerden biri konumunda bulunuyor.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Talisca, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına verdiği röportajda, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada en az iki yıl daha kalmak istiyorum. Sonrasında ülkeme dönme planım var" ifadelerini kullanmıştı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
