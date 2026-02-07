07 Şubat
Samsunspor-Trabzonspor
0-3
07 Şubat
Karagümrük-Antalyaspor
1-0
07 Şubat
PEC Zwolle-FC Volendam
1-2
07 Şubat
NEC Nijmegen-Heracles
4-1
07 Şubat
Nantes-Lyon
0-1DA
07 Şubat
Brest-Lorient
2-0
07 Şubat
Lens-Rennes
3-1
07 Şubat
Fiorentina-Torino
1-154'
07 Şubat
Genoa-SSC Napoli
2-3
07 Şubat
Real Sociedad-Elche
2-1DA
08 Şubat
Sevilla-Girona
18:15
07 Şubat
Barcelona-Mallorca
3-0
07 Şubat
Rayo Vallecano-Real Oviedo
0-0ERT
07 Şubat
Newcastle-Brentford
2-3
07 Şubat
Wolves-Chelsea
1-3
07 Şubat
Burnley-West Ham United
0-2
07 Şubat
Fulham-Everton
1-2
07 Şubat
Arsenal-Sunderland
3-0
07 Şubat
Bournemouth-Aston Villa
1-1
07 Şubat
M. United-Tottenham
2-0
07 Şubat
Mönchengladbach-Leverkusen
1-1
07 Şubat
Wolfsburg-B. Dortmund
1-2
07 Şubat
St. Pauli-VfB Stuttgart
2-1
07 Şubat
Mainz 05-Augsburg
2-0
07 Şubat
FC Heidenheim-Hamburger SV
0-2
07 Şubat
Freiburg-Werder Bremen
1-0
07 Şubat
Pendikspor-Amed Sportif
0-2
07 Şubat
Vanspor FK-Arca Çorum FK
3-1
07 Şubat
Sarıyer-Sivasspor
1-0
07 Şubat
Hatayspor-Esenler Erokspor
0-5
07 Şubat
FC Twente-SC Heerenveen
5-0

Yüksel Yıldırım: "Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım: 'Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar'
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım." dedi.

Yüksel Yıldırım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını belirten Yıldırım, "Kulübüm adına özür diliyorum. Onları (taraftarı) üzdük bugün. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Aslında maç öncesi umutluyduk. Puan veya puanlar alacağız diye kendimizi inandırmıştık ama maalesef takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi. Bırak puan almayı da hak etmedi. Bizi inanılmaz üzdü. Trabzonspor daha istekliydi, daha arzuluydu. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Nitekim de çok net bir galibiyet aldılar. Ben buradan Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü yöneticileriyle yemekte bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ı da tebrik etti.

"SAMSUNSPOR'DA OYNAMAYI HAK ETMİYORLAR"

Sakatlığı bulunan oyuncuları olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Zaten bizim hedefimiz beşincilikti, gidişat onu gösteriyordu. Samsunspor artık beşinciliği zorlayacak sezon sonuna kadar ama bu sene biraz zor bir sezon olacak. Çünkü biz artık hedef büyütmüştük. İnşallah iyi bir yapılanma yapacağız. Çünkü bugün gördüm ki bazı futbolcular doymuş artık. Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla da sezon sonunda yolları ayıracağız. Görünen o. Çünkü benim gerçekten Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hocayla da konuşacağım. Yani bu gidişatı düzeltecek, başka çaresi yok. Sezon sonuna kadar kimsenin bizi üzme hakkı yok. Bu Samsun taraftarını üzme hakkı yok. Çok üzgünüm gerçekten. 12 günde 6 ülkeyi ziyaret ettim. Dün gece geldim. Bugün ayağımda biraz ağrı var. Döndüm geldim. İyi bir maç olacak diye ama oyuncular bana bunu hissettirmedi. Onlar hissettirmiyorsa açık söyleyeyim demek ki bazı şeyleri yapmamız lazım artık. Çünkü oyuncular Samsun'da doymuş. Şimdi tıkır tıkır paralar ödeniyor, primler ödeniyor, her şey ödeniyor. Aç olmuyorlar. Ben gerçekten üzgünüm. Samsunspor taraftarından özür diliyorum. Hak etmedik. Gerekeni de yapacağım."

"ELAYİS TAVSAN'I TÜRK VATANDAŞI YAPTIK"

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda da Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatan Yıldırım, zorlu bir sürece girdiklerini dile getirdi.

Ara transfer döneminde istenilen mevkilere oyuncu aldıklarını kaydeden Yıldırım, "Son 3 günde çok hızlı bir şekilde Elayis Tavsan'ı Türk vatandaşı yaptık. Buradan İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Türk vatandaşlığı için bize inanılmaz bir destekte bulundu. Yer açıldı ama hocamız transferi pek düşünmediğini ancak çok çok iyi bir oyuncu olursa 'Alın' dedi. Çok çok iyi bir oyuncu bulamadık. Zorlu bir döneme giriyoruz ama ben takıma inanıyorum. Hoca gerekeni yapacaktır. Samsunspor bundan sonra artık hedefi olan, iyi yapılanmış bir kulüp olacak." değerlendirmesinde bulundu.

STERLING AÇIKLAMASI

Yıldırım, dünyaca ünlü yıldız Raheem Sterling ile ilgilendiklerini belirterek, "Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik. Ancak onun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler" ifadelerini kullandı.

 

